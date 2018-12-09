خادم الحرمين يستقبل الوفود المشاركة بالقمة الخليجية بالرياض

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بدأت الوفود المشاركة في القمة الخليجية التاسعة والثلاثين في الوصول إلى الرياض، واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ممثل السلطان قابوس فهد بن محمود ال سعيد.
وتنطلق اليوم الأحد، أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج الـ39 في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ومن المقرر أن تبحث جلسات القمة، عددًا
كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.
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