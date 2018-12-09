إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية

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قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفوكالات :
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ثمانية فلسطينيين من محافظات بيت لحم ونابلس والقدس، وفقًا لوكالة أنباء الشرقالأوسط.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من
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