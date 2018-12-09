اخبار العالم

إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية

0 نشر
0 0

  • 1/2
  • 2/2

قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيف
وكالات :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ثمانية فلسطينيين من محافظات بيت لحم ونابلس والقدس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق

الأوسط.


وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

محافظة نابلس، واثنين من بيت لحم، وطفلا وشابا من القدس من سكان بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وحولتهما إلى مركز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.
 

شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى