إسرائيل تعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيف

وكالات :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ثمانية فلسطينيين من محافظات بيت لحم ونابلس والقدس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق

الأوسط.



وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من

محافظة نابلس، واثنين من بيت لحم، وطفلا وشابا من القدس من سكان بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وحولتهما إلى مركز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.