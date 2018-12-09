بغياب تميم وقابوس وخليفة.. القمة الخليجية تنطلق اليوم في الرياض

تنطلق اليوم الاحد، القمة الخليجية، في العاصمة السعودية، الرياض، وسط غياب سلطان عمان، قابوس بن سعيد، وأمير قطر تميم بن حمد، ورئيس الإمارات العربية، خليفة بن زايد آل نهيان.

الإمارات أعلنت اليوم، ترؤس محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفد بلاده للقمة.

ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم، يترأس آل مكتوم، وفد الإمارات بالقمة الخليجية، التي تستضيفها العاصة السعودية الرياض اليوم.

فيما قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية عبر حسابه الموثق بـ"تويتر": "نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبد العزيز) في الرياض اليوم، قمة تعزز مسيرة مجلس التعاون و مكتسباته، و نشكر الشقيقة الكويت على جهودها ونثمن دورها، كما نرحب بالرئاسة العمانية للمجلس في عامه المقبل".

وأمس السبت، كشف مصدر قطري مسؤول لمراسل الأناضول بقطر، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد لن يشارك بالقمة الخليجية الـ39، مشيرا إلى أن تمثيل قطر في القمة سيكون على مستوى "وزير دولة"، دون تفاصيل أخرى.

فيما يشارك عاهل البحرين، حمد بن عيسي، وأمير الكويت، صباح الأحمد، في قمة الرياض، بينما توفد مسقط نائب رئيس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد ، نيابة عن قابوس بن سعيد، بحسب إفادات رسمية للدول الثلاث.

وتأتي قمة الرياض وسط أزمة خليجية مستمرة منذ منتصف 2017 عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ يونيو/حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية".

وتتهم الدول الأربع قطر بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على القرار الوطني القطري".

وعقدت آخر قمة لدول مجلس التعاون بالكويت في ديسمبر/كانون أول 2017، وكانت الأولى في ظل الأزمة الخليجية، بحضور أميري الكويت وقطر.

وفي المقابل، شاركت الدول الخليجية الثلاث المقاطعة للدوحة (السعودية والإمارات والبحرين) في تلك القمة، بمستوى تمثيل هو الأدنى في تاريخ مشاركات تلك الدول في القمم الخليجية.

فيما مثل سلطنة عمان في القمة الماضية، نائب رئيس الوزراء، ويعد هذا هو التمثيل الطبيعي بالنسبة لعمان؛ حيث اعتاد قابوس، منذ عام 2011، الغياب عن حضور القمم الخليجية.

وينوب عن رئيس الإمارات خليفة بن زايد، عادة، نائبه محمد بن راشد حاكم دبي.