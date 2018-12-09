صادرات الدفاع والطيران التركية تحقق أرقاما قياسية

وصلت خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري نحو مليار و800 مليون دولار بزيادة قدرها 16.5 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة المستوردين عالميا وسلطنة عمان عربيا

حققت الصادرات التركية من صناعات الدفاع والطيران، أرقاما قياسية خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووقعت الشركات التركية النشطة في مجال صناعات الدفاع والطيران، في 2018 العديد من الاتفاقيات مع بلدان عربية وإسلامية وأجنبية.

وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات قطاع صناعات الدفاع والطيران بلغت 883 مليونا و845 ألف دولار في عام 2011، ووصلت مليارا و260 مليونا و810 آلاف دولار في العام الذي تلاه، وفي عام 2013 بلغت مليارا و388 مليونا و803 آلاف دولار.

أما في عام 2014 فقد وصل حجم الصادرات مليارا و647 مليونا و799 ألف دولار، وارتفعت إلى مليارا و654 مليونا و88 ألف دولار في العام التالي، فيما بلغت مليارا و677 مليونا و116 ألف دولار عام 2016.

وواصلت الصادرات التركية من منتجات صناعات الدفاع والطيران، نموها في عام 2017 أيضا، حيث بلغت، مليارا و739 مليونا و453 ألف دولار.

وفي الوقت الذي بلغت فيه صادرات تركيا من هذا القطاع مليارا و535 مليونا و529 ألف دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2017، فإن الفترة نفسها من العام الجاري شهدت نمو هذه الصادرات بنسبة 16.5 بالمئة، محققة رقما قياسيا.

ووصلت الصادرات التركية من صناعات الدفاع والطيران، مليارا و782 مليونا و53 ألف دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، محققة أكبر نسبة في تاريخها على الأساس السنوي.

وعند الوضع بعين الاعتبار صادرات القطاع في ديسمبر/ كانون الأول طيلة الأعوام الماضية، والتي تجاوزت غالباً مستوى 200 مليون دولار، فإنه من المتوقع أن يتجاوز حجم الصادرات عتبة المليارين دولار بحلول نهاية 2018.

وفيما يخص البلدان التي تم تصدير منتجات الدفاع والطيران التركية إليها، تبوأت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة الدول المستوردة، بقيمة بلغت 644 مليونا و29 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ 211 مليونا و684 ألف دولار.

وعلى صعيد البلدان العربية، احتلت سلطنة عمان المرتبة الأولى عربيا، والثالثة عالميا في استيراد صناعات الدفاع والطيران التركية، بقيمة بلغت 150 مليونا و516 ألف دولار.

وتلت سلطنة عمان على الترتيب هولندا (72 مليونا و351 ألف دولار)، والهند (71 مليونا و686 ألف دولار)، وقطر (70 مليونا و981 ألف دولار)، وبريطانيا (50 مليونا و661 ألف دولار)، وبولندا (48 مليونا و409 آلاف دولار)، وفرنسا (44 مليونا و505 آلاف دولار ) وأذربيجان (37 مليونا و465 آلاف دولار).

وشهدت صادرات هذا القطاع إلى البلدان الـ 10 الأوائل، نموا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، باستثناء الهند وبولندا.

وكانت نسب النمو في الصادرات إلى قطر وسلطنة عمان، الأكثر لفتا للنظر، حيث وصلت الصادرات إلى السلطنة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، 150 مليونا و516 ألف دولار بعد أن كانت 13 مليونا و377 ألف دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الصادرات إلى قطر خلال الفترة نفسها من 2018، مستوى 70 مليونا و981 ألف دولار بعد أن كانت 8 ملايين و748 ألف دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي.

وشهد معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2018)، والذي أقيم في مارس/ آذار الماضي، توقيع شركات الصناعات الدفاعية التركية، عقودا عدة مع دولة قطر وصل مجموع قيمتها 800 مليون دولار.

كما فازت تركيا بمناقصة لبناء أربع سفن حربية (كورفيت)، لصالح القوات البحرية الباكستانية، على أن يتم تصنيع اثنتين منها في تركيا، ومثلهما في باكستان.