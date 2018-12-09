الصحافة التونسية: الأفريقي يعاني قبل مواجهة الهلال السوداني

أعلن الصحافة التونسية الصادرة اليوم الأحد معاناة الأفريقي قبل مواجهة الهلال، الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا وأشارت صحيفة (الشروق) إلى أن المدرب شهاب الليلي في امتحان حقيقي بسبب مواجة الإصابات التي ضربت صفوف المريخ وابعاد خمسة لاعبين عن مواجهة شبيبة القيروان غداً الثلاثاء. الخرطوم (كوش ينوز)

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