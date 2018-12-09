اختفاء محام متورط في إدخال حاوية مخدرات

أوقفت السلطات (5) متهمين بينهم (2) أساسين في إدخال حاوية مخدرات ترامادول فيما اختفى محامي تورط في عمل إجراءات وتوكيلات قانونية للحاوية في ظروف غامضة .

وقالت مصادر واسعة الإطلاع إن المتهمين القي القبض عليهما في بورتسودان والخرطوم بعد أن أرشد عليهما المتهمين الثلاثة الذين تم توقيفهم في ذات كشف أمر حاوية المخدرات ، وكان بينهما أثنين من المخلصين .

وأشار المعلومات الواردة إلى اختفاء محامي معروف بورتسودان قام توكيل تم بموجبه تحويل اسم المستلم من الشركة المكتوبة على الحاوية والتي صدرت لأجلها الحاوية إلى شركة أخرى حيث كانت الحاوية قد تم شحنها باسم شركة معينة وعند وصولها إلى بورتسودان تم إبدال اسم الشركة وتحويله من الشركة المسجلة كمورد إلى شركة أخرى ، والقت الشرطة القبض على إثنين من الشهود وردت أسمائهما في التوكيل فيما لا يزال المحامي مختفياً ، وأشارت المعلومات إلى ترحيل المتهمين المقبوضين إلى مدينة مدني بولاية الجزيرة للتحقيق معهم .

يذكر إلى أن الحاوية التي ضبطت قبل أيام بالميناء الجاف بمدني طولها 20 قدماً وحمولتها عبارة عن (180) كرتونة بينهما (124) كرتونة ممتلئة بحبوب الترامادول بالإضافة إلى (56) كرتونه كريم شعر منتهي الصلاحية مرصوصة في مقدمة الحاوية قادمة من سنغافورة وحوت بداخلها (9) ملايين و(920) ألف حبة ترامادول (250) ملغم وهو من الأنواع الجديدة التي بدأت تغذو الأسواق السودانية .

ويذكر أن الحاوية المذكورة قدمت من سنغافورة عبر ميناء جدة وأنه مكثت بميناء بورتسودان نحو (8) أشهر دون أن يحاول أحد فتحها أو تخليصها وبعدها أحيلت إلى ميناء ود مدني الجاف لأغراض التخليص حيث حضر اثنان من المخلصين لتخليصها ، كل ذلك تم بمتابعة لصيقة من قبل شرطة ولاية الجزيرة وعقب تخليصها ألقت الشرطة القبض على المخلصين الإثنين بالإضافة إلى توقيف سائق شاحنة .

وبالتحري مع المخلصين أبرزا أوراقاً تخص شركة معروفة وأرشدوا عن شخصين يتابعان سير الشحنة ولهما علاقة وثيقة بشحنة المخدرات أحدهما بالخرطوم والآخر ببورتسودان ألقي القبض عليهما لاحقاً وتم اتخاذ الإجراءات .

وتشير المعلومات بحسب صحيفة الإنتباهة الواردة إلى ان المتهم الرئيسي الذي كان يتابع الشحنة عن كثب كان ينوي إحالة الشحنة مرة أخرى غلى بورتسودان عقب تخليصها في محاولة تمويه رغم أن المؤشرات تشير إلى أن الشحنة كانت تستهدف بيعها بالخرطوم عقد انعدام الترامادول مؤخراً بسبب الإجراءات التحوطية والاحترازية الأخيرة التي اتخذتها الشرطة للحد من تجارة الحبوب المخدرة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)