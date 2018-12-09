كان ضمن (عفش) وفد الحكومة المفاوض، والذي قاده مساعد الرئيس د. فيصل حسن إبراهيم الى أديس أبابا أثنين (كرتونة) من المقاس المتوسط . (الكرتونتين) مليئات بالمستندات وما تم التفاهم حوله في الجولات السابقة باللغتين العربية والإنجليزية .. الوفد يضم وبحسب صحيفة آخر لحظة زملاء وهم بخاري بشير (الإنتباهة) عبدالباسط إدريس (السوداني) وفضل الله رابح كاتب صحفي . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أو لا تصدق.. وفد الحكومة المفاوض يحمل (كرتونتين) لأثيوبيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .