أنباء عن سقوط طائرة شرقي السودان ووفاة والي القضارف وعدد من مرافقيه

تداول عدد من الإعلاميين على صفحات التواصل الإجتماعي صباح يوم الأحد أنباء عن سقوط وإحتراق طائرة تقل والي القضارف ومرافقيه بالقلابات “شرقي السودان” .
وتشير انباء أولية بحسب رصد أخبار الخليج 365 عن وفاة والي القضارف المهندس ميرغني صالح وعدد من مرافقيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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