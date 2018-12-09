هذه كميّة الأمطار التي هطلت على قلقيلية..

الخليج 365 | فريق التحرير

بلغت كميّة الأمطار التي هطلت على محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، منذ بدء الموسم الشتوي الحالي وحتى صباح اليوم الأحد، 395 ملم، بنسبة 63% من المجموع السنوي العامّ والبالغ 624 ملم.

وذكرت مديرية زراعة قلقيلية أنّ كميّة الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال المنخفض الأخير بلغت 237 ملم.

تحذيرات للمزارعين من انتشار الأمراض الفطرية بعد انتهاء المنخفض

وطالب مدير دائرة الخدمات في مديرية زراعة قلقيلية ظافر سلحب، في حديث للوكالة الرسمية، المزارعين بضرورة القيام بعمليات الرش الوقائي والعلاجي لمحاصيلهم.

وغرقت مساحات من الخضار المكشوفة والبيوت البلاستيكية والمشاتل والأشجار في المناطق المحاذية للأودية وفي منطقة غرب قلقيلية المدينة، بعد إغلاق قوات الاحتلال بوابات تصريف المياه في الجدار العنصري، ما أدى إلى تلف هذه المحاصيل وإلحاق خسائر بأصحابها، خاصة مربي النحل، وفقًا لسلحب.