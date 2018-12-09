10 معتقلين في الضفة

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلن جيش الاحتلال اعتقال عشرة فلسطينيين من أنحاء متفرّقة بالضفة الغربية منذ صباح الجمعة، وقال إنّ جنوده تعرّضوا صباح اليوم لإلقاء عبوات محليّة الصنع في عزون شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محليّة إن جنود الاحتلال اعتقلوا أربعة مواطنين من نابلس، وهم: جميل الأقرع، وسلامة جودة، ومحمد ابداح من مخيم عسكر، وبراء حشاش من مخيم بلاطة.

كما اعتقل جنود الاحتلال الشابين راني فرسان بشارات (21 عامًا)، من شارع الصف وسط بيت لحم، ومحمود عادل زبون (19 عامًا)، من حي الكركفة في المدينة.