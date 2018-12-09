انت الان تتابع 30 عالما يشاركون في مؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٥ م
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج أن 30 عالما وخبيرا مصريا من علماء مصر في الخارج بمجال التعليم، سيشاركون في فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم"، في 17 ديسمبر الجاري، بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، وقالت الوزيرة نبيلة مكرم، إن مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت في الدورات السابقة أهدافا كبيرة.
وذكرت مكرم، أن هذه المؤتمرات نجحت في ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم، كما ساهمت في تأكيد أهداف خطة التنمية المستدامة "مصر 2030"، متابعة: "الحقيقة أن جميع علماء وخبراء مصر في الخارج مدعاة للفخر والاعتزاز خاصة أنهم يتسابقون للمشاركة في هذه المؤتمرات، وهناك عدد كبير منهم لم تمكنه
وذكرت مكرم، أن هذه المؤتمرات نجحت في ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم، كما ساهمت في تأكيد أهداف خطة التنمية المستدامة "مصر 2030"، متابعة: "الحقيقة أن جميع علماء وخبراء مصر في الخارج مدعاة للفخر والاعتزاز خاصة أنهم يتسابقون للمشاركة في هذه المؤتمرات، وهناك عدد كبير منهم لم تمكنه ارتباطاته العلمية والوظيفية من الحضور لكنهم جميعا – الذين حضروا وغيرهم – أبدوا استعدادا كبيرا وترحيبا لوضع علمهم وتجاربهم وخبراتهم في خدمة الوطن الأم، مصر".
ويخصص "مصر تستطيع بالتعليم" نسخته الحالية لمناقشة التعليم في مصر، ووضع التصورات الكفيلة بضمان نظام تعليمي يساهم في بناء مواطن متحضر، يواكب أساليب الحياة الحديثة مع التمسك بالقيم الدينية الوسطية والموروثات.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، على انعقاد المؤتمر تخت رعايته.
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