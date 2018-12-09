هاترك صلاح يتصدر أرقام مباريات أمس في البريميرليج

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - قدم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عرضًا رائعًا أمس أمام بورنموث مسجلًا هاتريك في ليفربول برباعية نظيفة ليتصدر أبرز أرقام مباريات أمس في البريميرليج

شهدت الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" أمس العديد من المباريات المثيرة وكان على رأسها قمة الجولة التي حسمها تشيلسي لصالحه بهدفين دون رد على حساب مانشستر سيتي ليتكبد الأخير أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم، كما استعاد ليفربول صدارة جدول الترتيب بفوزه الساحق خارج ميدانه على بورنموث برباعية نظيفة، كان لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح نصيب الأسد منها من خلال تسجيل الهاتريك، في الوقت الذي استعاد فيه مانشستر يونايتد اتزانه بفوزه برباعية على فولهام، وأبرز أرقام "موقع" أوبتا عن مواجهات أمس:

- محمد صلاح هو أول لاعب من ليفربول يسجل هاتريك خارج أرضه في الدوري الإنجليزي منذ أن حقق لويس سواريز هذا الأمر في شباك كارديف في شهر مارس من عام 2014. - منذ بداية الموسم الماضي، سجل محمد صلاح 41 هدفًا كثاني أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي يملك في رصيده

- محمد صلاح هو أول لاعب من ليفربول يسجل هاتريك خارج أرضه في الدوري الإنجليزي منذ أن حقق لويس سواريز هذا الأمر في شباك كارديف في شهر مارس من عام 2014. - منذ بداية الموسم الماضي، سجل محمد صلاح 41 هدفًا كثاني أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي يملك في رصيده 43 هدفًا. - افتتح محمد صلاح التسجيل في الدوري الإنجليزي 7 مرات هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر. - حقق توتنهام أفضل انطلاقة له في تاريخ مشاركاته بالبريميرليج وذلك من خلال جمع 36 نقطة من أول 16 مباراة، ولم يتمكن السبيرز من تحقيق انطلاقة أفضل من تلك في الدوري الإنجليزي بشكل عام سوى مرتين من خلال حصد 46 نقطة في موسم 1960- 1961 و37 نقطة في موسم 1956- 1957. - سجل ديلي ألي هدفه رقم 50 مع توتنهام في جميع المسابقات، ومنذ بداية موسم 2015- 2016، لم يسجل بقميص توتنهام أهدافًا أكثر من ألي سوى سون هيونج مين برصيد 52 هدفًا وهاري كين برصيد 117 هدفًا في جميع المسابقات. - منذ عودة ليستر سيتي إلى البريميرليج موسم 2014- 2015، اهتزت شباك الثعالب بـ22 هدفًا أمام توتنهام في جميع المسابقات، أكثر من أي فريق آخر. - أسهم سون هيونج مين في تسجيل 4 أهداف في آخر مبارتين لعبهما أساسيا أمام ليستر سيتي من خلال تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف آخر. - خسر بيب جوارديولا 3 مباريات كمدرب أمام تشيلسي في الدوري، أكثر مما خسر أمام أي فريق آخر. - صنع إيدين هازارد 8 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ضعف عدد الأهداف التي صنعها في 34 مباراة شارك بها في البريميرليج الموسم الماضي. - الهدف الذي صنعه هازارد لكانتي كان نتيجة واحدة من 6 تمريرات تمكن تشيلسي من إكمالها في الثلث الأخير من ملعب مانشستر سيتي طوال الشوط الأول، في الوقت الذي أكمل فيه السيتي 6 تمريرات في الثلث الأخير من ملعب تشيلسي 53 مرة. - سجل كانتي هدف تشيلسي الأول في شباك مانشستر سيتي من أول تسديدة للبلوز على مرمى السيتي وكان ذلك في الدقيقة 44:02، وهي أطول مدة زمنية انتظر فيها تشيلسي كي يسدد على المرمى في مباراة في الدوري الإنجليزي على ملعبه منذ موسم 2006- 2007. - شهدت مباراة أرسنال وهيدرسفيلد تسديد كرتين فقط على المرمى، وهي أقل مباراة في الدوري تشهد هذا العدد من التسديدات منذ لقاء واتفورد وستوك سيتي والتي شهدت تسديدتين أيضًا في شهر أكتوبر من العام الماضي. - تعرض كريستال بالاس للهزيمة الـ50 له في مباراة بالديربي في عصر البريميرليج في 91 مباراة خاضها، وهو أسرع فريق لندني يصل إلى هذا العدد من الهزائم. - اهتزت شباك فولهام بـ40 هدفًا في أول 16 مباراة هذا الموسم، ولا يوجد فريق اهتزت شباكه بعدد أكبر من الأهداف في البريميرليج بعد مرور 16 جولة سوى بارنسلي برصيد 43 هدفًا في موسم 1997- 1998. - سجل فيلبي أندرسون 5 أهداف في آخر 6 مباريات لعبها مع وست هام، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في المباريات الـ34 السابقة التي لعبها مع كل من وست هام ولاتسيو. - خوان ماتا هو ثالث لاعب إسباني يسجل أكثر من 50 هدفًا ويصنع أكثر من 50 هدفًا في البريميرليج بعد كل من سيسك فابريجاس وديفيد سيلفا، كما بات ماتا خامس لاعب إسبانيا يصل إلى 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي بعد كل من فرناندو توريس وديفيد سيلفا ودييجو كوستا وسيسك فابريجاس. - سجل روميلو لوكاكو أول هدف له مع مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد، منذ شهر مارس الماضي عندما سجل في شباك سوانزي سيتي.

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