الإسكان: تيسيرات للفائزين بقرعة الأراضي المميزة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٥ ص
أراضي وزارة الإسكان
صرح المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت منح مهلة لسداد فرق المساحة للفائزين بالقرعة العلنية التكميلية للأراضي الأكثر تميزا والمتميزة التي تم إجراؤها خلال الفترة من 28 يناير حتى 15 فبراير 2018، والتي تزيد مساحة الأرض للفائزين بها على المساحة التى تقدموا لها بنسبة تزيد على 10%، وذلك استجابة من الهيئة لطلبات الفائزين، قائلا إنه يتم منح المهلة وفقا للالتزام بسداد النسبة المُقررة للمساحة المحددة بكراسة الشروط للقرعة خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان.
وذكر السباعي، في بيان وزارة الإسكان، اليوم الأحد، أنه سيتم منح مهلة قدرها 6 أشهر تبدأ من انتهاء المهلة المحددة بالبند أولا لسداد نسبة المقدم عن قيمة المساحة الزائدة، وتحرير شيكات آجلة بباقي قيمة الأرض وتقديمها قبل انتهاء المهلة المعلن عنها بالصحف، موضحا أن العملاء الراغبين في عدم الاستكمال ويطالبون
من ناحية أخرى، يبدأ من يوم 6 يناير 2019، وحتى 14 يناير 2019، تسليم 168 وحدة سكنية (7 عمارات)، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، وسيتم تسليم العمارات أرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7)، بموقع 1، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع برج العرب الجديدة. للتفاصيل (اضغط هنا)
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