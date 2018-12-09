انت الان تتابع «مش فول وبيض بس».. اكسري روتين الفطار بهذه الوجبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:آية أشرف ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٠ ص

وجبات فطار صحية

تناول وجبة الفطار، من أهم العادات التي عليكي الالتزام بها بشكل يومي، لأنها تساعد في تهيئة الجسم والعقل لبداية يومك بنشاط، ولكن الكثير منا يقع في الحيرة بسبب التفكير في وجبة جديدة، فبعضنا يمل من أطباق الفطار التقليدية والتي منها الفول والأجبان والبيض والطعمية والبطاطس، خاصة أطفالك تجديهم يرفضون تناول الفطار بسبب عدم التنويع، في السطور التالية نساعدك في أفكار جديدة، تجعل أطفالك يحبون تناول هذه الوجبة المهمة لصحتهم، كما أنها أكلات مغذية ومشبعة ويمكنك تقديمها لزوجك ولنفسك، لتساعدك على العمل بنشاط داخل وخارج المنزل..

أومليت بالسبانخ الأومليت من الوجبات اللذيذة، ولكن تقديمه بالطريقة التقليدية يجعل أطفالك يملون، جربي تقديم الأومليت بالسبانخ، فهي مفيدة في الشتاء وتحتوي على الكثير من الفيتامينات وتحمي من نزلات البرد. كل ما عليكي هو عمل الأومليت بالطريقة التقليدية، ولكن ضيفي له جبن قريش وأوراق سبانخ طازجة لطبق مغذي أكثر. الشوفان