انت الان تتابع بوكا جونيورز Vs ريفر بليت.. من يحسم نهائي القرن؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تتجه الأنظار اليوم صوب العاصمة الإسبانية مدريد.. حيث يحتضن ملعب سانتياجو بيرنابيو نهائي كوبا ليبرتادوريس الذي سيجمع بين بوكا جونيورز ومواطنه ريفر بليت

يحتضن ملعب سانتياجو بيرنابيو اليوم "نهائي القرن"، وذلك عندما يواجه ريفر بليت الأرجنتيني مواطنه بوكا جونيورز في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء، وانتهى لقاء الذهاب على ملعب لا بومبونيرا بالتعادل الإيجابي 2-2، وكان من المفترض أن يقام لقاء الإياب على ملعب المونيمونتال في شهر نوفمبر الماضي، إلا أنه تم تأجيله بسبب اعتداء جماهير ريفر بليت على حافلة بوكا جونيورز، الأمر الذي أدى إلى تأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب البيرنابيو الخاص بريال مدريد.

ولا يشعر لاعبو بوكا جونيورز بالرضا عن نتيجة مباراة الذهاب، حيث أرادوا الخروج بالانتصار، ولكن لا تؤثر تلك النتيجة على ثقة الفريق الذي حقق الكثير من النتائج الإيجابية أمام ريفر بليت على ملعبه، وبالتالي يثق الفريق خاصة في وجود النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، ومع إقامة المباراة النهائية على أرض محايدة، لا

ولا يشعر لاعبو بوكا جونيورز بالرضا عن نتيجة مباراة الذهاب، حيث أرادوا الخروج بالانتصار، ولكن لا تؤثر تلك النتيجة على ثقة الفريق الذي حقق الكثير من النتائج الإيجابية أمام ريفر بليت على ملعبه، وبالتالي يثق الفريق خاصة في وجود النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، ومع إقامة المباراة النهائية على أرض محايدة، لا تزال الفرصة قائمة أمام الفريقين للتتويج باللقب، وبعد تأحيل اللقاء لأكثر من مرة، ارتفعت حظوظ اللاعب كريستيان بافون للمشاركة في مواجهة اليوم.

ويغيب عن ريفر بليت في مباراة اليوم المدرب مارسيلو جالاردو بسبب الإيقاف، ولم يحضر لقاء الذهاب، ولكن سيسمح له بالوجود في المدرجات في لقاء اليوم، ولكن لن يسمح له بالتواصل مع الفريق وإعطاء اللاعبين أي تعليمات.

أرقام من المباراةيطمح ريفر بليت إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، فيما يسعى بوكا جونيورز لإحراز اللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وبخلاف لقاء الذهاب، الفريقان تقابلا مرتين في بطولة سودا أمريكانا، وتمكن ريفير بليت من الفوز بواحدة وتعادل في الأخرى، وأحرز ريفير بليت هدفا وحيدا في المباراتين، ورغم أن الفريقين تقابلا في 26 مباراة بالبطولات القارية، فإن هذه ستكون المرة الأولى التي يتقابلان فيها في مباراة نهائية، إذ أقصى ما وصلا إليه في المواجهات المباشرة، كان في نصف النهائي، وكان ذلك في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس، عام 2004، حيث تمكن جونيورز من الفوز على ملعبه في الذهاب 1-0، ولكنه خسر في العودة 1-2، ليحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية، والتي حسمها بوكا بنتيجة 5-4، ليصعد لنهائي البطولة، ولكنه خسرها أمام فريق كالداس الكولومبي بضربات الجزاء الترجيحية.

وآخر مواجهة بين الفريقين في البطولات القارية، كانت عام 2015، وتحديدا في دور الـ16، حيث استطاع أن يفوز ريفير بليت على ملعبه في الذهاب 1-0، وكرر فوزه بالعودة على ملعب بوكا جونيورز 3-0، وتمكن بعدها ريفير بليت من حسم اللقب، عندما فاز في النهائي على فريق تيجريس المكسيكي، بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

وسيخوض بوكا جونيورز هذا العام، النهائي الـ11 له في كأس ليبرتادوريس، وقد استطاع حصد اللقب 6 مرات، من أصل 10 نهائيات سابقة، وخاض البوكا أول نهائي عام 1963، عندما خسر اللقب أمام سانتوس البرازيلي، لكنه أحرزه بعد ذلك في أعوام "1977 و1978 و2000 و2001 و2003 و2007"، كما خسره أيضًا في "1979 و2004 و2012".

ولعب البوكا النهائي 5 مرات أمام فرق برازيلية، حيث واجه سانتوس مرتين، فخسر مرة وفاز في أخرى، لكنه لم يواجه أي فريق أرجنتيني في النهائي من قبل، ويعد بوكا جونيورز أكثر الفرق وصولًا للنهائي، بالتساوي مع بينارول الأوروجواياني، الذي توج باللقب 5 مرات، وفي حال تتويج البوكا باللقب، سيعادل الرقم القياسي لمواطنه إنديبندينتي، كأكثر الفرق فوزًا بكأس ليبرتادوريس، برصيد 7 مرات.

ومن جانبه، يستعد ريفر بليت لخوض النهائي السادس له، في كأس ليبرتادوريس، بينما حصد اللقب 3 مرات، وخاض ريفر بليت النهائي الأول، عام 1966، أمام بينارول، الذي نال الكأس حينها، وفاز ريفر بليت باللقب في أعوام "1986 و1996 و2015"، كما خسر نهائي 1976، وأيضًا لم يواجه ريفر بليت أي فريق أرجنتيني، في النهائي من قبل، لكنه لعب مرتين أمام خصم كولومبي، ومرة أمام فريق برازيلي، وآخر أوروجواياني، إلى جانب منافس مكسيكي.