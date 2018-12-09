انت الان تتابع مفاوضات السويد.. الحوثي لا يريد إنهاء حرب اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يعتقد مراقبون أن إتمام عملية السلام وشيك خاصة بعد إعلان الحوثي وقف الهجمات على قوات التحالف ومشاركته في مفاوضات السويد لكن بعد مرور 3 أيام يبدو أنه لا جديد في الأزمة

رغم إعلان ميليشيات الحوثي، في شهر نوفمبر الماضي، وقف هجماتهم بالطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية على دول التحالف العربي بقيادة السعودية، ومن ثم مشاركتها في مفاوضات السويد، إلا أنها تضع العراقيل أمام إتمام عملية السلام وإنهاء الحرب، إذ أن ميليشيات الحوثي ما زالت غير جادة في التوصل إلى أرضية مشتركة لإنهاء النزاع في اليمن، ومع دخول المفاوضات يومها الثالث لم تظهر جماعة الحوثي أي جدية في التفاوض من أجل إنهاء الأزمة في اليمن بل تتمسك بمجموعة من المعوقات، ما يهدد طبيعة المفاوضات، وذلك حسبما أكدت رنا غانم عضو في وفد الحكومة اليمنية في المفاوضات.

ودخلت محادثات اليمن السياسية في السويد في تفاصيل دقيقة، تظهر حجم الهوة مع تمسك وفد ميليشيات الحوثي بشروطه السابقة إذ تركزت الخلافات حول مدينة الحديدة الساحلية ومطار صنعاء والحل السياسي والفترة الانتقالية والأسرى، ورفض وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في وقت سابق، طرح الحوثيين بأن تكون الحديدة محايدة،

ودخلت محادثات اليمن السياسية في السويد في تفاصيل دقيقة، تظهر حجم الهوة مع تمسك وفد ميليشيات الحوثي بشروطه السابقة إذ تركزت الخلافات حول مدينة الحديدة الساحلية ومطار صنعاء والحل السياسي والفترة الانتقالية والأسرى، ورفض وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في وقت سابق، طرح الحوثيين بأن تكون الحديدة محايدة، قائلا: «لا بد من عودتها للسيادة اليمنية»، مشيرا إلى أن الحكومة يمكن أن تقبل تنسيقا إداريا للأمم المتحدة في الميناء. لقراءة المزيد (اضغط هنا) تصريحات «غانم»، التي أصدرتها اليوم الأحد، بشأن تعقيد الحوثي للمفاوضات لم تكن الأولى، إذ أنه ومع انطلاق مفاوضات السويد، يوم الأربعاء الماضي، قال مراقبون إنه رغم وصول طائرة وفد الحوثيين للعاصمة السويدية برفقة المبعوث الأممي، إلا أن المخاوف من انسحابه من المشاورات في أية لحظة لا تزال تخيم على الوضع العام للاجتماعات المرتقبة، موضحين أن الثابت هو أن قبول الميليشيا بحضور الاجتماعات هذه المرة يأتي لعدة أسباب في مقدمتها تغير موازين القوى على الأرض، وسيطرة قوات الشرعية على المعادلة الميدانية بدعم وإسناد قوات التحالف، فيما توقع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ألا تكون المحادثات اليمنية سهلة أو سريعة.

وشكل إعلان الحوثيين، في نوفمبر الماضي، عن وقف هجماتهم بالطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية على دول التحالف العربي، تطورا مهما في مسار الحرب اليمنية، الأمر الذي توقع مراقبون أنه ستكون له انعكاساته الإيجابية على مسار الأزمة اليمنية، ورأوا أن هذه الخطوة ربما تكون تمهيدا لاستنئاف محادثات السلام المتوقفة بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين من أجل للتوصل إلى تسوية سياسية تضع حدا لهذه الأزمة. وأكد الحوثيون، في بيان لهم، آنذاك، أن هذه الخطوة تأتي دعما لجهود السلام في اليمن، معربين عن استعدادهم لوقف العمليات العسكرية على الجبهات كافة، وذلك إذا كان التحالف يريد ذلك، ورأى مراقبون أن إعلان الحوثيين وقف هجماتهم، وإعلان التحالف وقف الهجوم العسكري على ميناء الحديدة من شأنه أن يدعم فرص نجاح مؤتمر السلام الذي تعقده الأمم المتحدة لأطراف الصراع اليمني في السويد خلال الفترة المقبلة. ومما يعزز من فرص نجاح المؤتمر أيضا موافقة التحالف العربي على إجراءات لنقل الجرحى والمصابين من المقاتلين الحوثيين ومؤيديهم من بعض مناطق القتال في صنعاء لتلقي العلاج في الخارج، وهو المطلب الذي كان قد رفضه التحالف من قبل، وأدى الى فشل انعقاد مؤتمر مماثل حول الأزمة في جنيف قبل شهرين. للمزيد من التفاصيل يمكنك الإطلاع: التحالف يوافق على نقل 50 مصابا حوثيا إلى مسقط للعلاج

يضاف إلى ذلك كله ما أعلنه مارتن جريفث عن أن هناك مفاوضات حاليا لإتمام اتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين المتحاربين في إجراء يهدف لبناء الثقة قبيل انعقاد مؤتمر السويد. ولمزيد من المعلومات حول أهمية تبادل الأسرى في إتمام عملية السلام باليمن يمكنك الإطلاع على هذا التقرير: محادثات السويد.. هل تقود اليمن إلى السلام؟ لكن بعد مرور 3 أيام على مفاوضات السويد، لا جديد في الأزمة اليمنية، ويبقى الوضع على ما هو عليه، ويبقى 20 مليون شخص في البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية في معاناة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 15.9 مليون يمني يعانون الجوع، وأطفال لا يستطيعون الحصول على أقل قدر من حقوقهم في الغذاء والتعليم والصحة. اقرأ أيضا| «أوقفوا الحرب».. أطفال اليمن لا غذاء لا تعليم

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