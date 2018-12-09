انت الان تتابع القوى العاملة والكفيل.. إعادة جوازات سفر 3 مصريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٥ ص

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في جدة بحل مشكلة 3 مصريين يعملون في مركز طبي بمكة بالمملكة العربية السعودية، امتنع الكفيل عن تسليمهم جوازات سفرهم بعد انتهاء إقامتهم، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول، وقال المتحدث الرسمي لوزارة القوي العاملة هيثم سعد الدين، في بيان، اليوم الأحد، إن الوزير تلقى تأكيدا من المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، بأنه تحرك وتواصل مع مدير المركز للتعرف على أسباب عدم تسليم الجوازات.

وكشف المستشار العمالي بجدة عن أن المتبع الاحتفاظ بجوازات العمال لعدم تركهم العمل دون رغبته، وتواصل المستشار العمالي مع وزارة العمل السعودي، والتي انصفت الشاكين بخطاب رسمي أكدت فيه عدم أحقية الكفيل الاحتفاظ بجواز السفر الخاص بالعامل بدون رغبته، وفي حالة امتناعه عن تسليم الجوازات سيتم فرض عقوبة مالية