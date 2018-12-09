إستروكس وهيروين وسلاح.. حصيلة جهود أمن الجيزة في يوم

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٨ ص
واصلت قوات الأمن حملة مكبرة بمختلف مراكز محافظة الجيزة جهودها في مجال ملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة؛ استهدفت إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون، تحقيقا لمبدأ الردع العام، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية. وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات التي قادها اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 55 متهمًا منهم 54 تاجرا ومتهما بالتعاطي.
وبلغت المضبوطات -حسب بيان صادر عن المديرية- 1760 جراما من مخدر الحشيش، 92 جرام هيروين، 1468 قرصًا مخدرًا و920 جراما من مخدر الإستروكس. وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة بقيادة اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبط 11 متهمًا -11 قضية دفاع عن النفس- عُثر بحوزتهم
وبلغت المضبوطات -حسب بيان صادر عن المديرية- 1760 جراما من مخدر الحشيش، 92 جرام هيروين، 1468 قرصًا مخدرًا و920 جراما من مخدر الإستروكس.
وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة بقيادة اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، من ضبط 11 متهمًا -11 قضية دفاع عن النفس- عُثر بحوزتهم على 10 فرد خرطوش محلية الصنع، وطبنجة عيار 9 مم، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وجاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى ضبط الخارجين عن القانون، خاصة تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
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