انت الان تتابع الشرطة تنشر أوصاف قاتل عجوز التجمع من أجل 1800 جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٥ ص
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بسرعة نشر صورة متهم اقتحم فيلا ونحر مسنة كانت بداخلها من أجل سرقة 1800 جنيه، بجميع أقسام الشرطة والدوريات الأمنية، لسرعة تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وذلك بعدما كشفت كاميرات المراقبة على أسوار الفيلا الكائنة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، صورًا للمتهم خلال تسلله إلى داخل الفيلا. تعود أحداث الواقعة؛ عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة بطعنة سكين فى الرقبة، داخل فيلا، بأحد "الكومباوندات" الراقية بالقاهرة الجديدة.
وبمعاينة المكان تبين وجود آثار عنف، ورجحت التحريات أن السرقة سبب الحادث، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة. وكشفت تحريات المباحث الجنائية، عن أن مرتكب الواقعة، كان غرضه السرقة واستولى على مبلغ قدره 1800 جنيه، ولاذ بالفرار، وتم رصد المتهم بعدما
وكشفت تحريات المباحث الجنائية، عن أن مرتكب الواقعة، كان غرضه السرقة واستولى على مبلغ قدره 1800 جنيه، ولاذ بالفرار، وتم رصد المتهم بعدما أظهرته الكاميرات يتسلق أسوار الفيلا، وتبين أن المجني عليها رأت المتهم، فحاولت الاستغاثة، فقام بالتعدي عليها بسلاح أبيض كان بحوزته، وطعنها به فى عنقها.
وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بسرعة تحديد وضبط الجاني، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وطلبت تقرير الطب الشرعي عن الوفاة.
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