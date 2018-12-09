انت الان تتابع علا القرضاوي تستأنف على قرار حبسها أمام «أمن الدولة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٥ ص

تقدم فريق الدفاع عن علا يوسف القرضاوي، ابنة القيادي يوسف القرضاوي، باستئناف أمام نيابة أمن الدولة العليا، على القرار الصادر ضدها من محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، بحبسها و4 آخرين 45 يوما بشأن اتهامهم بتمويل الإرهاب، وإمداد جماعة إرهابية بالأموال والدعم المطلوب لتنفيذ مخططات عدائية ضد مؤسسات البلاد، من شأنها إظهار الدولة في موقف الضعيف، ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات الاستئناف على قرار الحبس الصادر ضدها في موعد غايته يومان من تاريخ التقدم بطلب الاستئناف.

تواجه علا القرضاوي وآخرون اتهامات بارتكاب جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهم بذلك. كما أسندت نيابة