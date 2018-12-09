انت الان تتابع السيسي: مصر حرصت على زيادة استثماراتها في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٤ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أعمال منتدى إفريقيا 2018، والذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ، تحت رعايته، وبحضور 44 دولة إفريقيا، وقال الرئيس، خلال كلمته: «هذا اللقاء يأتي في وقت نتطلع فيه إلى مزيد من التكامل بين دول القارة الإفريقية، ونتطلع إلى مزيد من التشاور بين زعماء القارة لتحقيق التنمية المستدامة، لتحتل المكانة التي تستحقها على خريطة الاقتصاد العالمي، ولا بد أن تتناسب الإصلاحات الاقتصادية في الدول مع ما يصبو إليه المواطن، وعلينا استغلال الفرص الواعدة».
وأضاف السيسي: «ندعو المستثمرين للاستثمار في القارة الإفريقية، ومصر حرصت على زيادة استثماراتها في إفريقيا، وندعو المستثمرين في إفريقيا للاستثمار في مصر لما لديها من فرص كبيرة». اقرأ أيضا| السيسي يفتتح أعمال منتدى إفريقيا 2018 (بث مباشر) ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى قاعة
وأضاف السيسي: «ندعو المستثمرين للاستثمار في القارة الإفريقية، ومصر حرصت على زيادة استثماراتها في إفريقيا، وندعو المستثمرين في إفريقيا للاستثمار في مصر لما لديها من فرص كبيرة».
اقرأ أيضا| السيسي يفتتح أعمال منتدى إفريقيا 2018 (بث مباشر)ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى قاعة المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ، لافتتاح مؤتمر إفريقيا 2018 في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية"، الذي انطلقت فعالياته، أمس السبت، بمشاركة عدد من زعماء القارة الإفريقية وأكثر من 3 آلاف شخص من رواد الأعمال من دول القارة، وشهدت فعاليات أمس عددا من الجلسات منها "شباب رواد الأعمال بإفريقيا"، والتي حضرها الرئيس، وهي الجلسة التمهيدية التي تسبق الافتتاح الرسمي لمنتدى إفريقيا.
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