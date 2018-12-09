انت الان تتابع رادارات الجيزة تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٣ ص

نفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، حملات مكبرة تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بالعمل على تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية وضمن خطة قطاع أمن الجيزة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية مكبرة بمراكز وأقسام القطاع المختلفة تيسيرا على المواطنين. وشارك ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء علاء متولي في شن حملات مرورية أسفرت خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير 4 آلاف و813 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق نتائج عدة بمختلف القطاعات، أبرزها 1581 مخالفات انتظار خاطئ، و111 بدون رخصة قيادة، و102 بدون تسيير و595 مخالفة متنوعة. كما تم تحرير 1949 مخالفة نموذج 125، وشن 39 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي لانتظار المواقف العشوائية، و90 مخالفة