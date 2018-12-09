ضبط 21 طن سكر داخل مخزن غير مرخص بالجيزة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٦ ص
كشف ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حيلة مدير مخزن غير مرخص بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة يقوم بتجميع كميات كبيرة من السكر وإعادة تعبئتها داخل أكياس ناقصة الوزن، وطرحها في الأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة. البداية وردت معلومات أكدتها جهود البحث والتحري التي قادها العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أن مالك مخزن غير مرخص بمركز أبو النمرس يقوم بتجميع أطنان من السكر وتعبئتها داخل أكياس ووضع علامات تجارية وهمية وطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة، غاشا جمهور المستهلكين.
بالعرض على اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، وجه بضبط المتهم في حالة تلبس، وتم إيفاد مأمورية ترأسها العميد مصطفى البكري وضمت مفتشي الأغذية، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول عن المخزن ونحو 21 طن سكر مُعدة للبيع. وفي سياق متصل، تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط 73 قضية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، أبرزها
وفي سياق متصل، تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط 73 قضية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، أبرزها 12 منشأة بدون ترخيص، 21 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، 23 عدم حمل شهادة صحية، 10 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بالتصدي لجشع التجار ومنع غش المستهلكين وضبط الأسعار في الأسواق، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
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