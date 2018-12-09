انت الان تتابع تاريخ مواجهات الأهلي ضد الجيش.. الأحمر لا يخسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - محمد بركات صاحب أول أهداف الأهلي في مرمى الطلائع في أول مباراة جمعت الفريقين في موسم 2004-2005، بينما يعد عماد متعب الهداف التاريخي لمباريات الفريقين

عند دقات الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره طلائع الجيش، على استاد السلام، في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر المباراة بروح معنوية عالية بعد أن استفاق من كبوته الأخيرة وحقق فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي حسنت من ترتيبه في جدول الدوري العام، بعد سلسلة هزائم متتالية، آخرها كان أمام المقاولون العرب.

في المقابل يدخل الجيش هذه المباراة طامحًا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر بقيادة البلجيكي لوك إيميل المدير الفني الجديد للفريق العسكري، والذي جاء خلفًا لمحمد حلمي، وقاد البلجيكي الجيش في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري وتعادلا بهدف لكل منهما. ويحتل الأهلي حاليا المركز العاشر برصيد 17

في المقابل يدخل الجيش هذه المباراة طامحًا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر بقيادة البلجيكي لوك إيميل المدير الفني الجديد للفريق العسكري، والذي جاء خلفًا لمحمد حلمي، وقاد البلجيكي الجيش في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري وتعادلا بهدف لكل منهما. ويحتل الأهلي حاليا المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 9 مواجهات فاز في 5 وتعادل في 2 وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف، وما زالت لديه 7 مباريات مؤجلة، في المقابل يقدم طلائع الجيش مستويات طيبة في الدوري هذا الموسم، وحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة حقق خلالها 4 انتصارات بينما تلقى 5 هزائم، وكان التعادل حاضرًا في 6 مواجهات، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 18 نقطة. الأهلي صاحب الكلمة العليا في تاريخ مواجهات الفريقين منذ صعود طلائع الجيش إلى مسابقة الدوري الممتاز موسم 2004-2005. - مباراة اليوم بين الأهلي وطلائع الجيش تحمل الرقم 24 ببطولة الدوري بعدما التقى الفريقان من قبل في 23 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 18 مباراة، انتهت 5 مباريات بنتيجة التعادل. - أول لقاء جمع الفريقين كان في 21-11-2004 وانتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد، بينما كان آخر لقاءات الفريقين في السادس عشر من يناير الماضي وانتهى بفوز الأهلي بهدفين دون رد. - الأهلي حقق 7 انتصارات على طلائع الجيش بشكل متتالٍ في مناسبتين خلال مواجهات الفريقين بالدوري، الأولى في الفترة من 21-11- 2004 وحتى 19-5-2008 عندما نجح الطلائع في فرض التعادل السلبي ليحرم الأهلي من الفوز الثامن على التوالي، المناسبة الثانية في الفترة من 20-8- 2010 وحتى 13-2-2016، عندما نجح الأهلي خلال تلك الفترة في تكرار الـ 7 انتصارات متتالية على الطلائع، ليعود الطلائع وينجح في إيقاف سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية عند 7 انتصارات أيضا وبنتيجة التعادل السلبي. - سجل نجوم الأهلي في شباك طلائع الجيش 48 هدفًا، وكان محمد بركات لاعب الأهلي السابق صاحب أول أهداف الأهلي في مرمى الطلائع في أول مباراة جمعت الفريقين في موسم 2004-2005، بينما يعد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق الهداف التاريخي لمباريات الفريقين بعدما زار شباك الطلائع في 7 مناسبات. - اكتفى فريق طلائع الجيش بهز شباك الأهلي في 12 مناسبة على مدار 23 مباراة في الدوري. - الفوز برباعية هو أكبر انتصار للأهلي في تاريخ مواجهات الفريقين، وحققه في 3 مناسبات، الأولى في موسم 2006-2007 عندما فاز الأهلي بنتيجة 4-0، والثانية في موسم 2009-2010 وفاز الأهلي بنتيجة 4-2، والمناسبة الثالثة في موسم 2014-2015 وفاز الأهلي على الطلائع بنتيجة 4-0.

قصة الهدفين.. جاءت أول ثنائية في تاريخ المواجهات بين الفريقين، في عام 2006 من نصيب نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة. وفي عام 2007، خلال مباراة الفريقين في مسابقة كأس مصر، جدد محمد أبو تريكة عهده مع شباك الطلائع ليسجل ثنائيته الثانية في مرمى الفريق العسكري. عام 2009، من مسابقة الدوري الممتاز، افتتح صلاح أمين ثنائيات الطلائع في مرمى الأهلي. وفي عام 2010، سجل عماد متعب ثنائية الأهلي الثالثة في مرمى طلائع الجيش خلال مباراة الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز. وفي عام 2011، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري، جاءت ثنائية الأهلي عن طريق دومينيك دا سيلفا. وفي عام 2015، من مسابقة الدوري الممتاز، جاءت ثنائية الأهلي هذه المرة عن طريق عماد متعب، ليرفع رصيده من الثنائيات في الطلائع إلى مرتين.

كانت هذه تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الأهلي ضد الجيش.. الأحمر لا يخسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.