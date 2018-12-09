«كلام جرايد».. فستان رانيا «عرَّانا» جميعا

انت الان تتابع «كلام جرايد».. فستان رانيا «عرَّانا» جميعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - كاتب صحفي ساخر، حاصل على الدكتوراه والزمالة في الأديان المقارنة، ومؤسس رابطة الكتاب الساخرين بنقابة الصحفيين، ومؤسس جائزة السعدني وطوغان للصحافة الساخرة.٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٦ ص
يبدو أن حادث ظهور النجمة المصرية سمراء النيل رانيا يوسف قد كشف ما بنا وما بداخلنا وما أصبحنا عليه بأكثر مما كشف من جسدها هي، فقد كشف أن بداخل كل منا فضوليا تافها أو داعشيا بامتياز، فقد يبدو أننا توحدنا معها واعتبرناها من ممتلكاتنا الخاصة وكأنها أختنا أو ابنتنا أو زوجتنا، فمارسنا عليها السيادة بل والسادية أيضا ممثلة في السيطرة والحق في التدخل في شئونها وأصبحنا بين عشية وضحاها حماة الفضيلة على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي تهددت صفته الدولية أكثر من مرة وأعتقد أن آخرها هو ما فعلناه مع فستان رانيا، فلو كانت ممثلة عالمية ممن يحضرن أحيانا مهرجان القاهرة ما حدث ذلك كله ، ولا أبالغ في أن الجميع كان سيمتدح الفستان، ولكننا استكثرنا ذلك على رانيا، ذلك لأنها مصرية تحديدا، بل لا أبالغ إن قلت بأننا كنا سنمتدح الفستان، ولماذا نذهب بعيدا، ألم نتعامل ببساطة مع فساتين أو إن شئت الدقة "لا فساتين" هيفاء وهبي وقريباتها اللبنانيات مثل مايا دياب ونيكول سابا وغيرهن؟
وهذا يؤكد ما ذهبت إليه في البداية من أننا نغار عليها لأنها مصرية، ملكنا، بتاعتنا، لا يجب أن يراها غيرنا وظهرها مكشوف بشكل لافت لم تسبق إليه ممثلة مصرية من قبل فقد اعتدنا على فستان مفتوح الظهر، وهذا حتى إن وصل إلى منطقة الفقرات القطنية، أما ما بعدها فكان هذا هو الجديد فعلا، وإن كنا سنقبله من أجنبية أو
وليس بمستغرب كثيرا أن هناك من كان متعمدا موجها للنفخ في كير السوشيال ميديا ليخلق رأيا عاما زائفا، ولينشئ إلهاء عن قضايا أخرى أهم، أما نقابة المهن التمثيلية فبدأت بممارسة دور ابن الحارة في الحفاظ على الأخلاقيات، بينما هم من المفترض أكثر المدافعين عن الحرية الشخصية للفنان تحديدا والذي تختلف طبيعة عمله عن الناس العاديين، بدلا من تحويل الفنان للجنة تأديب لمحاكمته على حريته الشخصية، ولكن سرعان ما صدرت التعليمات للنقابة لتتراجع عن موقفها وتؤيد الحرية الشخصية وتتضامن مع الممثلة وتنشئ كودا أخلاقيا للفساتين مستقبلا.
أما النيابة العامة فحققت أربع ساعات مع النجمة، لأن الفستان أصبح قضية رأي عام فقد كان ما كان، والأجمل أن شركة إنتاج الفستان أنكرت أن له بطانة، وأكدت ذلك دار الأزياء الشهيرة التي صممت الفستان، في النهاية تم صرف رانيا من النيابة بضمان محل الإقامة، أو محل البطانة لا فرق، والغريب أنها كانت قد تم التحقيق معها بمواد القانون التي تحاكم على الدعارة، تصوروا؟ قاتل الله بعض المحامين من طالبي الشهرة، وارزق فستان رانيا ورانيا ذاتها بالبطانة الصالحة.
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