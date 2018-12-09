القمة الخليجية تتجاوز أزمة قطر

قمة بطعم أمل الإبقاء على مجلس التعاون الخليجي، ذاك هو حال القمة التاسعة والثلاثين للمجلس، والتي تستضيفها الرياض يوم الأحد، كثاني قمة تعقد منذ أزمة قطر المستمرة والتي لا تلوح في الأفق أي بادرة لحلها.

وقالت مصادر قطرية، إن وزير الدولة لشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي سيمثل الدوحة في القمة.

وتشير الأجواء التي تنعقد فيها القمة إلى استمرار نهج الدول المقاطعة لقطر في تجاهل الأزمة للمحافظة على منظومة مجلس التعاون الخليجي.

وكتب الصحافي السعودي القريب من دوائر صنع القرار في الرياض مشاري الذايدي في عموده بصحيفة الشرق الأوسط: “حضرت سلطات قطر للرياض أم لم تحضر، أيًّا كان الحاضر، فهذا لن يغيّر من المشهد الماثل، وهو أن أسباب القطيعة الرباعية مع سلوك قطر ما زالت قائمة، بل زادت حججًا وشواهد”.

وفي إشارة إلى غياب أزمة قطر، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش في تغريدة بتويتر إن “قمة مجلس التعاون في الرياض والرئاسة العمانية القادمة مؤشر أن مجلس التعاون وبرغم أزمة قطر مستمر، نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك، والأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة”.