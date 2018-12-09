الملك سلمان يستقبل الشيخ محمد بن راشد في الرياض

استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الرياض.

وترأس الشيخ محمد بن راشد، وفد الإمارات العربية المتحدة في قمة الرياض الـ39.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال القمة اليوم بحضور قادة ووفود مجلس التعاون الخليجي.