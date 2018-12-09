الناخبون في أرمينيا يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة

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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم، الأحد، أمام الناخبين في أرمينيا في تمام الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي)، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعا إليها القائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وستغلق مراكز الاقتراع في تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج في الساعات الأولى من يوم غد الاثنين.

ويشارك 11 حزبا وتكتلا سياسيا في الانتخابات البرلمانية اليوم، وسط توقعات بفوز حزب باشينيان (تحالف خطوتي) بالأغلبية البرلمانية.. فيما يتهم ممثلو الحزب الحاكم السابق باشينيان بعدم إعطائهم الوقت الكافي للتجهيز لحملات انتخابية مناسبة.

كان باشينيان – البالغ من العمر 43 سنة والذي وصل إلى السلطة في مايو الماضي عقب أسابيع من الاحتجاجات التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سيرج ساركسيان – قد استقال من منصبه في أكتوبر الماضي، حتى يمكن حل البرلمان قبيل إجراء التصويت ويشغل حاليا منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.

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