شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: شركة عالمية ستتولى الخدمات بالمتحف المصرى.. والترميم مسئوليتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور خالد العناني وزير الاثار، نواب لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، لزيارة المتحف الكبير الأسبوع المقبل، ومتابعة سير أعمال الإنشاءات في المتحف، مشيرا خلال عرض خطته أمام اللجنة، إلية أنه رمم أكثر من 40 ألف قطعة آثار".

وكشف "العناني" في كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان المنعقد الآن برئاسة أسامة هيكل، عن أن جميع الخدمات التي ستقدم بالمتحف ستسند إلى شركة أجنبية خاصة، متابعا : "الوزارة مسئولة عن كل ما يتعلق بالاثار لكن الخدمات لن نتمكن من تقديمها، أنا بقول بصراحة إحنا ما بنعرفش نقدم خدمات، لكن زملائي يعرفوا يرمموا كويس، الآثار مهمتنا لكن الباقي يحتاج متخصصين".

وأضاف الوزير: "عملنا على إنقاذ المتحف من مصير العمل الحكومي، وسنتعاقد مع شركة عالمية لإدارة وتشغيل الخدمات مثل المحال السينما والمسارح، عدا مخازن الآثار، وشركات كبرى قدمت من يوم 10 يونيو لـ 26 سبتمبر".

وأشار الوزير إلى تقدم 8 تحالفات مصرية وأجنبية، للخدمات، وأن الوزارة راجعت الشروط ويوجد 5 تحالفات وشركات، متابعا : "تحالف مصري إيطالي، مصري أمريكي، ومصري فرنسي، ومصري إنجليزي، وشركتين إماراتيين، والشهر المقبل ستوزع عليهم كراسة الشروط لتلقي عروضا فنية ومالية، قبل بدء التفاوض معهم".