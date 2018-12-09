شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب للنواب: اشتغلت فى مطعم الجامعة خلال الدراسة.. الشغل مش عيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، رؤية الوزارة لقطاع الشباب من خلال الأفكار والمشروعات التى يتم تنفيذها بجهاز تنمية المشروعات، والتى تعد الوزارة شريك فى بعضها، وكيفية إزالة الخوف والهاجس لدى الشباب من اقتحام سوق العمل وإيجاد فرصة عمل مناسبة له تتناسب مع إمكانياته ومؤهلاته بالحصول على قرض.

وأضاف صبحى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن اتجاه للدولة يعتمد على تغيير ثقافة الشاب المصرى من انتظار الوظيفة فى ظل وجود مناخ يرسخ ذلك فى الماضى، من خلال الانتقال من هذه الفكرة إلى الاعتماد على ذاته من خلال تطوير القدرات وخلق فرصة مناسبة له.

وأكد وزير الشباب، أن هذا الفكر غير الثقافة لدى البعض المتعمدة على إيجاد وظيفية فى القطاع الحكومى، موجها حديثه للنواب: لو عدنا للخلف سنجد أن العديد من الطلبات كانت للتوظيف، ولكن الآن هذه الثقافة تغيرت وسيتم تقليل نسبة البطالة نسبيا، أنا اشتغلت فى مطعم الجامعة وأنا بدرس،.. الشغل مش عيب، ولا مانع أن يعمل الشباب فى فرصة عمل بعد تدريبه واكتساب الخبرات اللازمة.

وأضاف صبحى، أن هناك 800 ألف خريج سنويا من بين 3 مليون طالب ، وهناك خطوات لتسهيل إقامة المشروعات لمن يريد الانطلاق مع الذات، ولمواجهة الخوف لدى البعض من الشباب بسبب الحصول على القروض ولابد من تدعيم فكرة تنمية القدرات لجميع الشباب من خلال تكثيف التعامل مع الجهات المانحة للشاب ان يصنع سيرة ذاتية لنفسه تؤهله لسوق العمل.

وأشار وزير الشباب، إلى وجود 141 برنامج بالوزارة تخدم 2.8 مليون جنيه، بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الجهات، ويتم التعامل مع كل قطاعات العمل الخاص وتضافر جهود كل المؤسسات، مؤكدا أن الهدف من تنمية الذات وجهاز تنمية المشروعات حسن استغلال الأموال المخصصة للمشروعات الصغيرة وخلق جيل جديد قادر على ذلك، بعد إثقاله بالخبرات المناسبة، وسيتم عمل 3 مشروعات فى كل محافظة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال مسابقة سيتقدم لها الجميع وسيتم اختيار أفضل ثلاثة منهم للتنفيذ وباقى المتقدمين يتولى جهاز تنمية المشروعات تدريبهم لتأهيلهم لكيفية إنشاء مشروع.