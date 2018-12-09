ترند الموجز|البرلمان يتحرك بعد الفيلم الإباحي..وموجة جديدة من الطقس السيء..وسر حزن صلاح..وموعد مباراة القرن..وتخفيضات "كارفور" على الملابس

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، أول تحرك من البرلمان بعد فيلم "الجنس فوق هضبة الهرم".. وتعليق ساخر من عمرو أديب، وموجة جديدة من الطقس السيء تضرب البلاد في هذا الموعد.. ونصائح هامة من الأرصاد، وبعد الهاتريك.. صلاح يثير الجدل بصورة غامضة.. ونكشف سر حزنه، وموعد مباراة القرن بين ريفر بليت وبوكا جونيورز اليوم في إياب نهائي "الليبرتادورس".. والقناة المفتوحة الناقلة وترددها، وتخفيضات هائلة من "كارفور" على الملابس والأحذية.. السويت شيرت يبدأ من 69 جنيها.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

أول تحرك من البرلمان بعد فيلم "الجنس فوق هضبة الهرم".. وتعليق ساخر من عمرو أديب (فيديو)

في أول تحرك له، يناقش مجلس النواب أزمة تصوير سائح أجنبي وصديقته فيلما إباحيا، فوق الهرم الأكبر، في حضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار.

وكان النائب البرلماني محمد المسعود، قد قدم طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب لمحاسبة المسؤولين عن "الفيلم الإباحي" فوق الأهرامات، بحسب ما صرح به لبرنامج، انفراد، الذي يقدمه الإعلامي سعيد حساسين.

تعليق ساخر من أديب

وفي سياق متصل علق الإعلامي عمرو أديب، بشكل ساخر على الأزمة، موجها رسالة إلى المصور الدنماركي، قائلا: "يا قليل الأدب ترضى حد يعمل كده على مقبرة والدتك؟"، مضيفا: "بكرة هنلاقي واحد فوق أبو الهول ولا نأجرها مفروش أحسن".

وطالب أديب بمحاسبة المسئول عن السماح للمصور وصديقته بفعل هذا الأمر، مؤكدا: "تسلق الأهرامات مش بالسهولة دي، ولا بيتم بخريطة جوجل، ولازم يكون حد ساعدهم تحت".

وتداول رواد مواقع التواصل، الخميس الماضي، فيديو وصور لمصور دنماركي، يدعى "أندرياس هيفيد"،برفقة صديقته، وهما في أوضاع مخلة فوق الهرم الأكبر، مما أثار غضب الشارع المصري.

ونشر المصور الدنماركي، عبر حسابه على الانستجرام، فيديو وصو له مع صديقته يتسلقان الهرم الأكبر، للوصول إلى قمته، وتصوير مشاهد وصور إباحية.

وتبين أن هذا المصور تخصص في هذه النوعية من التصوير العاري، فوق مرتفعات المعالم السياحية بمختلف البلاد، وأكد "أندرياس" أن رحلته إلى مصر كانت في نوفمبر الماضي.

ليست المرة الأولى

وأثارت الواقعة غضب السوشيال ميديا، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الأشياء في منطقة الأهرامات.

وفي 2015 أعلنت ممثلة بورن أمريكية، تدعى "كارمن دي لوز"، عن تسجيلها فيلم "جنسي" في منطقة الهرم.

ونشرت الممثلة الأمريكية الصور التي تم التقاطها في منطقة الهرم على حسابها الشخصي على "تويتر".

والغريب أن منطقة الهرم تخضع لتأمين وحراسة مشددة، مما أدى إلى استغراب رواد مواقع التواصل من حدوث هذه الانتهاكات من قبل الأجانب، دون اكتشاف ذلك.

الآثار في بداية الأزمة: فوتوشوب

وبعد ساعات من تدول صور وفيديو المصور وصديقته بالهرم الأكبر، أكد مدير منطقة الأهرامات، أشرف محيي، أن الواقعة ليست حقيقية، ومن المؤكد أن تكون قد صممت بطريقة تقنية "فوتوشوب".

وأضاف محيي، في تصريحات لـ"الشروق" أن منطقة الأهرامات مؤمنة بشكل جيد جدًا ولا يمكن السماح بحدوث أي مخالفات صغيرة في المنطقة.

من جانبه قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه لم يعلم شيئًا عن الفيديو والصور المنتشرة، مضيفا في تصريحات لـ"مصراوي": "لا أعلم بتفاصيل الواقعة ولازم نشوف ونتأكد الأول عشان نحكم عليها، ربما تكون (فوتوشوب) وتم التلاعب فيها".

أول تحرك رسمي من الوزارة

وفي أول رد فعل رسمي، أصدر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، قرارا بإحالة مذكرة عاجلة عن واقعة تصوير فيلم إباحي على هضبة الهرم، للنائب العام، للتحقيق في الأمر، والوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة، الجمعة، علي خلفية ما تم تداوله ونشره مساء الخميس عن فيلم فيديو قصير يصور شخصين أجانب يتسلقان الهرم ليلا، ثم وضع صورة لهما مخلة للآداب العامة. (رابط الخبر)

موجة جديدة من الطقس السيء تضرب البلاد في هذا الموعد.. ونصائح هامة من الأرصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة جديدة من الطقس السيء، بداية من الثلاثاء المقبل، وحتى نهاية الإسبوع.

وشهدت البلاد الأسبوع الماضي موجة من الطقس السيء والأمطار، مما أدى إلى توقف حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة في تصريحات لقناة "dmc"، إن هناك فرص لسقوط الأمطار بدءا من يوم الثلاثاء على أقصى السواحل الشمالية الغربية، وستزداد الأربعاء لتتقدم داخل المحافظات.

وأضاف عبدالعال أن الأمطار ستبدأ خفيفة الثلاثاء ثم تشتد تدريجيا، حتى نهاية الإسبوع، وستتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 19 لـ25 درجة.

نصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل، نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والابتعاد عن الخريفية بسبب انخفاض درجات الحرارة.

كما ناشدت الهيئة، سائقي السيارات ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية صباحا على الطرق خاصة الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية. (رابط الخبر)

بعد الهاتريك.. صلاح يثير الجدل بصورة غامضة.. ونكشف سر حزنه (فيديو وصور)

رغم تألق النجم المصري محمد صلاح، مع ليفربول، وتسجيله هاتريك في مرمى بورنموث، إلا أن الفرعون لم يكن سعيدا، ولم يحتفل بأهدافه.

وأثار صلاح جدلا على السوشيال ميديا، عقب نهاية المباراة، حيث نشر على حسابه بتويتر، صورة له من اللقاء وهو حزينا رغم تألقه.

البعض أرجع سبب عدم احتفال الفرعون، إلى الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا، وكان منها ما نشرته إحدى الصحف العالمية بأن صلاح لاعب الموسم الواحد، في إشارة لعدم نجاحه في تكرار انجازات الموسم الماضي.

ولكن صلاح رد بقوة وأثبت للجميع أنه مستمر في التألق، لذلك فضل توجيه رسالة لمنتقديه بعدم احتفاله بأهدافه.

وكان صلاح قد تألق وسجل هاتريك، ليقود ليفربول، للفوز على بورنموث برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، السبت، في إطار الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم صلاح أداء خرافيا، طوال اللقاء، وسجل 3 أهداف، ونال عن جدارة واستحقاق لقب رجل المباراة.

افتتح صلاح أهداف المباراة في الدقيقة 25 من متابعة لكرة مرتدة من حارس بورنموث، ليسكنها ببراعة في الشباك.

ثم أحرز الفرعون الهدف الثاني من توغل رائع وسط مدافعي بورنموث، ليسدد بقدمه اليسرى في الشباك.

وسجل مدافع بورنموث هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68، ثم عاد صلاح ليسجل الهدف الرابع لفريقه، والثالث له، في الدقيقة 77 بعدما انفراد بالحارس وراوغه أكثر من مرة ليضع الكرة بمهارة فائقة.

ولم يبتسم صلاح أثناء احتفاله بالأهداف، بعد غيابه عن التسجيل في آخر مباراتين في الدوري.

وبذلك رفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري لـ10، متصدرا قائمة الهدافين مع أوباميناج بـ10 أهداف لكل منهما.

لقطة إنسانية

وفي لقطة إنسانية، أهدى محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في المباراة لزميله جيمس ميلنز بمناسبة مباراته الـ500 في الدوري الإنجليزي.

أرقام قياسية جديدة

وحقق صلاح رقما قياسيا جديد، إذ دخل النجم المصري القائمة التاريخية لأسرع لاعبي ليفربول إحرازا لـ40 هدفا، ورفع رصيده مع "الريدز" إلى 42 هدفا في 52 مباراة.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث يستطيع التسجيل في ثلاث مباريات متتالية بين الفريقين.

هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة ليتصدر جدول ترتيب "البريميرليج"، بفارق نقطة عن مان سيتي، بينما توقف رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز السابع. (رابط الخبر)

موعد مباراة القرن بين ريفر بليت وبوكا جونيورز اليوم في إياب نهائي "الليبرتادورس".. والقناة المفتوحة الناقلة وترددها

عشاق الساحرة المستديرة، على موعد في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، مع مباراة القرن بين عملاقي الكرة الأرجنتينية بوكا جونيورز وريفر بليت، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد الإسباني، في إياب نهائي كأس الليبرتادورس.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الايجابي (2/2)، على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز، مما يجعل جميع الاحتمالات واردة في مباراة اليوم.

وكانت مباراة الإياب مقررة في 24 نوفمبر الماضي على ملعب "مونيومنتال" التابع لريفر، لكنها أرجئت بعد اعتداء مشجعيه على حافلة بوكا قبيل وصولها للملعب.

وقرر الاتحاد القاري (كونميبول) بداية إرجاء المباراة لموعد لاحق في الأمسية نفسها، قبل أن يرحّلها لليوم التالي، ويرجئها مجددا قبل ساعات من الموعد الجديد.

بعد ذلك، أعلن الاتحاد نقل المباراة لخارج الأرجنتين، على ملعب سانتياجو برنابيو التابع لنادي ريال مدريد.

وللمرة الأولى في التاريخ، يتقابل الفريقان وجها لوجه، في نهائي ليبرتادوريس، مما ينذر بسوبر كلاسيكو مثير للغاية، سيحظى باهتمام ومتابعة الجماهير في مختلف أنحاء العالم.

المباراة ستحظى بتأمين على أعلى مستوى، بسبب الحماس المفرط من جانب الجماهير، واللاعبين في لقاء الديربي.

ولأول مرة في التاريخ، سينتقل «سوبر كلاسيكو» الأرجنتين، بين بوكا جونيورز وريفر بليت من كونه قمة محلية إلى قمة قارية، ليس هذا فحسب، فستكون المقابلة في نهائي كوبا ليبيرتادوريس، أمور تدعو كلها لانتظار مباراة قوية وشرسة، لفريقين يتميزان في الأساس بجماهير رائعة.

وصعد ريفر بليت إلى نهائى كأس ليبرتادوريس بعدما نجح في الإطاحة بـ”حامل اللقب” غريميو البرازيلي من الدور نصف النهائي، بعدما تعادل الفريقان في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة 2 – 2، ليستفيد ريفر بليت من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بينما تفوق بوكا جونيورز على بالميراس البرازيلي بنتيجة 4 – 2 في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

القنوات الناقلة

ويُذاع اللقاء على قناة أبوظبي الرياضية 2 (المفتوحة)

تردد قناة أبو ظبي 2 المفتوحة على النايل سات

12227-H- 27500 (رابط الخبر)

بالأسعار والصور| تخفيضات هائلة من "كارفور" على الملابس والأحذية.. السويت شيرت يبدأ من 69 جنيها

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