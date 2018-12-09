عرض رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش مع مطران الأرمن الأرثوذكس في لبنان ناريك اليمزيان العلاقات بين كنيسة الروم الكاثوليك والكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، وشدد على العلاقات المتينة التي تجمع الكنيستين وضورة العمل على تمتينها وتطويرها.
كما نوّه درويش بالدور المهم الذي يلعبه الأرمن في الإقتصاد اللبناني والزحلي بشكل خاص، اذ يملك الأرمن اكثر من 133 مؤسسة صناعية مسجّلة في زحلة. وتمنى درويش ان يحمل ميلاد السيد المسيح ولادة جديدة للبنان، بحيث تتشكل حكومة جديدة تعمل على معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد والتي تؤثر بشكل سلبي على المواطنين.
شكرا لقرائتكم خبر عن المطران درويش عرض مع المطران اليمزيان العلاقات بين كنيسة الروم والكنيسة الأرمنية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .