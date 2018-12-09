المطران درويش عرض مع المطران اليمزيان العلاقات بين كنيسة الروم والكنيسة الأرمنية

عرض رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ مع مطران ​الأرمن​ الأرثوذكس في ​لبنان​ ناريك اليمزيان العلاقات بين كنيسة ​الروم الكاثوليك​ والكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، وشدد على العلاقات المتينة التي تجمع الكنيستين وضورة العمل على تمتينها وتطويرها.

كما نوّه درويش بالدور المهم الذي يلعبه الأرمن في ​الإقتصاد اللبناني​ والزحلي بشكل خاص، اذ يملك الأرمن اكثر من 133 مؤسسة صناعية مسجّلة في زحلة. وتمنى درويش ان يحمل ميلاد ​السيد المسيح​ ولادة جديدة للبنان، بحيث تتشكل ​حكومة​ جديدة تعمل على معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد والتي تؤثر بشكل سلبي على المواطنين.