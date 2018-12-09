ديب: هناك مشاكل بنيوية في الدستور حيث ان المهل الدستورية مفتوحة للتأليف

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​حكمت ديب​ الى ان هناك قانون حق الوصول الى معلومات، والتفتيش لا يستطيع الوصول الى هذه المعلومات. واعتبر انه لا يكفي ان يكون القاضي نزيها ولكن يجب ان يأخذ موقفا ويكون شجاعا. وشدد على انه لا مسايرة بعد اليوم في موضوع الفساد، وحيث تولينا وزارة صار هناك اصلاح حقيقي يحصل.

واعتبر ديب في حديث تلفزيوني، ان التضليل في الراي العام يغطي الفاسد، وهذا ما يحصل في ملف الكهرباء. واكد ان هناك تجاوزات عديدة في الوزارات لا سيما في وزارتي الداخلية والاتصالات، حيث تتم مسايرة بعض الجهات على حساب رخص الكسارات وغيرها.

واكد ديب ان هناك الكثير من الافكار للخروج بحل حكومي، والمطلوب نوايا طيبة للتأليف. واستبعد وجود عراقيل خارجية للتأليف، وتحدث عن افكار حكومية جديدة لحلحلة التأليف، لافتا الى ان هناك مشاكل بنيوية في الدستور حيث ان ​المهل الدستورية​ مفتوحة للتأليف، واعتبر ان هذا الموضوع بحاجة الى حل.