الفلبين تطالب الصين بمساعدتها في مكافحة السجائر المقلدة

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا - (د ب أ):

قالت وزارة المالية الفلبينية اليوم الأحد إنها سوف تسعى للتعاون مع الصين من أجل وقف انتشار السجائر المقلدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير المالية كارلوس دومينيجز القول في بيان إن مكتبي العائدات الداخلية والجمارك سوف يعملان مع نظرائهما في الصين من أجل وقف وصول آلات تصنيع السجائر المقلدة إلى مانيلا.

وأضاف بيان الوزارة أن مداهمة لعدة مخازن هذا العام أسفرت عن مصادرة آلات غير مرخصة قادمة من الصين وسجائر مقلدة وأختام مزورة.

وقالت شركة ال تي جروب، التي تحقق نصف أرباحها من أعمالها في التبغ، الشهر الماضي إن السجائر المهربة والمقلدة تؤثر على المبيعات.