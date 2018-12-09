الان تتابع مقتل مسؤولين سودانيين في حادث سقوط طائرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أدى سقوط طائرة سودانية لمقتل عدد من المسؤولين السودانيين في ولاية القضارف بشرق السودان. وبحسب تفاصيل أوردتها مواقع إخبارية نقلا عن مصادر فإن من بين القتلى والي ولاية القصارف ونائب مدير الشرطة ومسئول الاستخبارات ومدير مكتب الوالي ونجاة معتمد محافظة الشوك.



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