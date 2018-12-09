بدء توافد قادة مجلس التعاون الخليجي إلى الرياض لحضور القمة الـ39

بدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى الرياض اليوم لحضور اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. ووصل السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان. وطبقا ل"واس" كان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

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