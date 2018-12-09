قرقاش: الإمارات تتطلع لقمة خليجية ناجحة في الرياض

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الإمارات تتطلع لقمة خليجية ناجحة في الرياض.

وأضاف قرقاش، في تغريدة منشورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلا: ” نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين فى الرياض اليوم، قمة تعزز مسيرة مجلس التعاون و مكتسباته ” .

وتابع برصاص:” نشكر الكويت على جهودها ونثمن دورها، كما نرحب بالرئاسة العمانية للمجلس في عامه المقبل ” .