إصابة 6 أشخاص بانفجار جنوب غرب باكستان

أصيب ستة أشخاص بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة منخفضة القوة في مدينة كراتشي جنوب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع الليلة الماضية في اجتماع لحزب سياسي محلي، بحي جولستان جوهر بكراتشي، وأن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار .