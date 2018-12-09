تعرف على سوابق تاريخية ورسائل مهمة في القمة الخليجية الـ 39

تصادف القمة الذكرى الرابعة لتولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الحكم في الـ3 من ربيع الآخر 1436هـ، كما تعد ثاني قمة خليجية تستضيفها السعودية في عهده، وأول قمة خليجية بالرياض منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد.

سوابق تاريخية

ورصد موقع العين الاخبارية رسال تاريخية إذ تنظم هذه القمة للمرة الأولى وفق تعديل النظام، الذي أصبح يسمح لدولة الرئاسة (سلطنة عمان) بأن تُعقد القمة في دولة المقر (السعودية)، وهو إجراء تم الاتفاق عليه خلال القمة الخليجية الـ37 التي عقدت بمملكة البحرين عام 2016، ويطبق هذا الإجراء لأول مرة في قمة الرياض، بناء على طلب السلطنة في قمة الكويت في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وبناء على هذا التعديل فإن القمة الخليجية الـ39 ستكون للسلطنة ولكن ستعقد في الرياض، وسوف يرأس جلسات القمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولكن الاجتماعات الوزارية وما دونها فهي للدولة التي لها الدور (السلطنة).

كما تعد تلك القمة أيضا هي أول قمة خليجية اعتيادية تعقد دون اجتماعات وزارية أو لجان تحضيرية لها، وهو ما يزيد من أهميتها وثقلها.

تعد هذه أول قمة خليجية تستضيفها الرياض بعد قيام السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي بقطع العلاقات مع قطر، بسبب دعمها الإرهاب، حيث عقدت القمة العام الماضي في الكويت عقب إعلان المقاطعة.

رسائل ومصادفات

في خطوة ذات دلالة على حرص العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على أن يشاركه قادة دول المجلس أحد الإنجازات المهمة على هامش مشاركتهم في القمة، فإن خادم الحرمين الشريفين سيرعى مساء يوم انطلاق أعمال القمة، بحضور قادة دول مجلس التعاون، حفل افتتاح مشروع تطوير حي الطريف المسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، ضمن برنامج تطوير الدرعية التاريخية.

ويعد مشروع تطوير الدرعية التاريخية أحد المشاريع الوطنية الرائدة التي حظيت بالاهتمام والمتابعة المباشرة من خادم الحرمين الشريفين، الذي تبنى هذا المشروع انطلاقا من أهمية تطوير هذا المعلم التاريخي البارز والمحافظة عليه.

ويعد برنامج تطوير الدرعية التاريخية من أهم برامج التطوير الثقافي والتراثي والسياحي في المنطقة، وتكمن أهمية مشروع تطوير حي الطريف من قيمة الحي التاريخية، حيث كان مقراً للحكم في الدولة السعودية الأولى، ويحتضن أهم معالم الدرعية وقصورها ومبانيها الأثرية، وفي مقدمتها قصر سلوى، ومسجد الإمام محمد بن سعود، ومجموعة من القصور والمنازل، إضافة إلى المساجد الأخرى والأوقاف والآبار والأسوار.

كما تعد القمة الـ39 ثاني قمة خليجية تستضيفها السعودية منذ تولي العاهل السعودي مقاليد الحكم، وكانت قمة الرياض 2015 اختتمت بالتوجيه بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتبني رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وإقرار إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كشف في وقت سابق أن قادة دول الخليج سيبحثون خلال قمتهم "عددا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، كما سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة".