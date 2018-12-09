كارنباور تبعث الأمل في انتقال سلس لسلطة ميركل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

رأت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن فوز أنجريت كرامب-كارنباور برئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من شأنه ضمان انتقال سلس للسلطة داخل الحزب.

وقالت «بي بي سي» أمس «أنجريت كرامب-كارنباور تشبه أنجيلا ميركل في كثير من النواحي، في الأسلوب والسياسة، رغم أنها تعد أكثر مباشرة وحسما وإتاحة. بنهجها الهادئ والتحليلي تبعث كرامب-كارنباور الطمأنينة في قلوب الذين خشوا من أن يتسبب (منافسها على المنصب) فريدريش ميرتس في مزيد من الانقسام داخل الحزب».

وأضافت أن كرامب-كارنباور «أيقظت آمال الذين يتمنون انتقالا سلسا لسلطة أنجيلا ميركل إلى مرشحة جديدة للمستشارية في مستقبل ليس ببعيد»، موضحة في المقابل أنه «سيتعين عليها كسب الذين يشعرون بالغضب من وسطية ميركل وسياستها بشأن الهجرة والذين يخشون صعود الشعبويين في أقصى اليمين»، وذكرت أنه «سيتعين على أنجريت كرامب-كارنباور، على وجه التحديد، استعادة الناخبين إلى الحزب المسيحي الديمقراطي».