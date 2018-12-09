الشرطة تقمع سترات بلجيكا وتعتقل 50 محتجا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بروكسل

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية «بلجا» أن الشرطة في بروكسل ألقت القبض على نحو 50 شخصا، فيما يتعلق بمظاهرات حركة أصحاب «السترات الصفراء» أمس، وعززت العاصمة البلجيكية من الحضور الشرطي لكبح المظاهرات احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، بالتزامن مع تظاهرات مماثلة في فرنسا.

وكانت عمليات الاعتقال الأولى جرت بالمحطة المركزية ومحطة القطارات الدولية الرئيسة في بروكسل، إضافة إلى المنطقة التي تتخذ منها المؤسسات الأوروبية مقرا لها، واحتشد المتظاهرون للخروج للشوارع من الساعة الـ 11 صباحا، ولا سيما في الحي الذي توجد به مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ايلس فان دي كير لوكالة أنباء «بيلجا» البلجيكية إن الشرطة في بروكسل تأمل في احتواء المظاهرات سلميا، بينما تسمح للأشخاص بمواصلة أنشطتهم المعتادة، وأضافت أنهم يراقبون أيضا مواقع التواصل الاجتماعية بحثا عن معلومات بشأن الاحتجاجات، نظرا لأن أصحاب السترات الصفراء «يرفضون الدخول في اتصال مع الشرطة أو مسؤولي المدينة» لتنظيم أنشطتهم، وفي شرق بلجيكا، سد أصحاب السترات الصفراء طريق «ايه 40 « السريع المؤدي إلى فرنسا عبر الحدود في وقت مبكر أمس، مما أجبر السائقين على السير عبر بلدة أدينكرك.