الرئيس الألماني إلى بكين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بكين

وصل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى العاصمة الصينية بكين أمس، ومن المقرر أن يجري غدا محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس وزرائه لي كه تشيانج، وينتظر أن يلتقي فنانين ومثقفين خلال زيارته لبكين.

وكان شتاينماير بدأ جولته في الصين الأربعاء الماضي، حيث زار مدينتي كانتون (جوانزو) وتشنجدو، حيث تحدث عن الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وفي إقليم سيشوان، أعاد شتاينماير للأذهان أمس ذكرى الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة قبل عشرة أعوام وأودى بحياة 70 ألف شخص على الأقل.