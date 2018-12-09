شكرا لقرائتكم خبر 206 آلاف سوري حصلوا على المحروقات وأسطوانات الغاز السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد 206,672 سوريا من الدعم المباشر وغير المباشر لمشروعي دعم المحروقات ووقود التدفئة وأسطوانات الطبخ المنزلي التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء السوريين في شمال بلادهم خلال النصف الثاني من نوفمبر، وفق بيان أعلن أمس.

وأشار المركز إلى أنه في مجال توزيع وقود الديزل على مضخات الري استفاد 201,886 فردا من الأسر السورية في مناطق «مارع» و»تل مالد» و»صندف» و»تلالين» و»بزاعة» و»السفلانية» و»مدينة الباب» و»ناحية العريمة» و»أم أشكيف» و»تفريعة»، كما شمل التوزيع ناحية «صغيرة» و»أم عدسة» و»جب نعسان» و»سكرية صغيرة» و»سكرية كبيرة»، وتم توزيع 44,700 لتر من وقود التدفئة الديزل في مخيمات «مزرعة الشويح» و»بتاجيك» و»الوادي الأخضر» و»برشايا» و»زمكة» التي تقع في ناحية الباب، وقرى «قباسين» و»شويحة» و»جب الدم» و»برشايا» و»زمكة»، استفاد منها 2,740 فردا بمعدل 100 لتر لكل عائلة.

فيما شمل توزيع أسطوانات الغاز في الفترة ذاتها مناطق «أخترين وريفها ومارع»، استفاد منها 4,566 فردا، حيث تم توزيع 1,000 أسطوانة غاز للطبخ المنزلي لكل عائلة محتاجة، ويسعى المركز من خلال هذه المشاريع لتمكين الأسر السورية من العمل واستصلاح الأراضي الزراعية وإمداد المزارعين بالديزل لتشغيل الآلات الزراعية لزرع أراضيهم، وكذلك توفير أسطوانات الغاز للمحتاجين للطبخ، كما يسهم المركز في توفير وقود التدفئة، ولا سيما مع حلول فصل الشتاء القارس.