السعودي السلمي يحتفظ برئاسة البرلمان العربي بالتزكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القاهرة

اختير مرشح السعودية عضو مجلس الشورى، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيسا للبرلمان العربي للعامين المقبلين بالتزكية، تقديرا لدور المملكة في خدمة القضايا العربية، وما قدمه من أعمال خلال رئاسته الأولى للبرلمان العربي، وذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان بكامل أعضائه أمس، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وقدم رئيس البرلمان العربي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ورئيس مجلس الشورى ووزير الخارجية، على الدعم الكبير لمرشح المملكة لشغل منصب رئيس البرلمان العربي الذي يعد الذراع التشريعية والرقابية لمنظومة العمل العربي المشترك.

وأشاد نواب البرلمان العربي بالدور الكبير الذي قام به الدكتور مشعل السلمي خلال العامين الماضيين في تفعيل العمل البرلماني العربي المشترك على الساحة الإقليمية والدولية خاصة ما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية ودعم شعبها، والعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والوقوف مع الدول العربية في جهودها لمكافحة الإرهاب، والتصدي للتدخل في شؤون الدول الداخلية للدول العربية، والاهتمام بقضايا المرأة والشباب والطفل، إلى جانب تعزيز وتنشيط العلاقات البرلمانية والشعبية مع عدد من الدول الكبرى الفاعلة على المستوى الدولي ومع البرلمانات الإقليمية، خاصة برلمان عموم أفريقيا والبرلمان الدولي والجمعية البرلمانية لحلف الناتو.

في الإطار نفسه فاز عضو مجلس النواب المصري اللواء سعد الجمال وثلاثة نواب آخرين هم راشد الشامسي من سلطنة عمان، وعبدالرحمن سعيد من السودان، وعادل العسومي من البحرين، بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، خلال عملية الاقتراع التي تمت أمس.