شكرا لقرائتكم خبر 97 ألف طن من المشتقات النفطية السعودية تنعش 10 محافظات يمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن

وصلت إلى ميناء عدن باخرة تحمل الدفعة الثانية من المشتقات النفطية محملة بـ97 ألف طن لتزويد محطات الكهرباء بالديزل والمازوت في جميع المحافظات المحررة للجمهورية اليمنية، وذلك ضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وتحمل الباخرة 97 ألف طن من المشتقات النفطية السعودية موزعة ما بين 65 ألف طن من الديزل و32 ألف طن من المازوت، حيث تستعمل في تشغيل 64 محطة توليد كهرباء في 10 محافظات يمنية (عدن ـ لحج ـ تعز ـ أبين ـ مأرب ـ شبوة ـ الجوف ـ حضرموت ـ المهرة ـ سقطرى)، وستسهم في استمرارية عملها على مدار الساعة.

وتهدف منحة المشتقات النفطية السعودية لضمان استمرارية عمل التيار الكهربائي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لرفع المعاناة عن الأشقاء اليمنيين، التي نتجت عن ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، إضافة لتحسين الوضع الاقتصادي ومستوى المعيشة..