شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اجتماعات لجان الشباب والإسكان والزراعة والتصاميم بالبرلمان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض اليوم الأحد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، استراتيجية عمل الوزارة وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك فى اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

كما تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تحسين وصيانة الأراضى لتطوير منظومة الرى، وعدد من طلبات الإحاطة بشأن تحديد سعر توريد محصول القمح فى الموسم الجديد.

كما تناقش لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى اجتماعاتها اليوم، مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى، مقدم من النائب أيمن أبوالعلا.



وتنظر لجنة الإسكان فى عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل الصرف الصحى وعدم الانتهاء من مشروعات الصرف فى عدد من القرى على مستوى الجمهورية.