شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تناقش اليوم مشكلات المزارعين فى قرية الراشدة بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة طلبى إحاطة بشأن موقف الحكومة من تعويض المزارعين المتضررين من حريق الراشدة – مركز الداخلة – بمحافظة الوادى الجديد، والذى شب فى مائتى فدان ودمر ما يقرب من عشرين ألف نخلة، وبشأن تسليم القريتين اللتين تم إنشاؤهما بمركز الفرافرة – محافظة الوادى الجديد، وكذا الأراضى التى تم استصلاحها وبيعها للمواطنين بالمنطقة ولم يتم تسليمها حتى الآن.

كما تناقش اللجنة طلبى إحاطة بشأن زيادة بدل الجذب للعاملين بمحافظة الوادى الجديد أسوة بما تم من زيادة بدل الجذب للعاملين بمحافظات شمال وجنوب سيناء، ومطروح.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعا آخر اليوم، طلب إحاطة بشأن قيام شركة الكهرباء بإتلاف طريق الشباب الممتد من العاشر من رمضان إلى طريق الإسماعيلية بعد أن تكلف ملايين الجنيهات، وطلب إحاطة بشأن عدم مراعاة الشروط والعدالة فى توزيع الخطة الاستثمارية بمحافظة الشرقية، الأمر الذى يثير غضب الأهالي بالمحافظة، وطلب إحاطة بشأن إهدار المال العام فى صرف مبالغ مالية لبناء بوابة لمدخل مدينة أبو كبير محافظة الشرقية على الرغم من احتياجها الشديد لبناء المدارس وتطوير المستشفيات والطرق المتهالكة.

فيما تناقش لجنة الشئون الصحية خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب إحاطة بشأن عدم تشغيل مستشفى التكامل بقرية القبابات مركز أطفيح محافظة البحيرة، وطلب إحاطة بشأن عدم شراء الأجهزة الطبية الخاصة بوحدة العناية بمستشفى أطفيح المركزى محافظة الجيزة، وطلب إحاطة بشأن إهدار المال العام تجاه المبنى الموجود داخل مستشفى بولاق الدكرور لأكثر من 12 عاماً ولم يستخدم حتى الآن، وطلبات إحاطة بشأن عدم تفعيل الموافقة على إنشاء دور ثاني بمستشفى جراحات اليوم الواحد بدائرة الزاوية الحمراء، وعدم تنفيذ إزالة مستشفى الزاوية الحمراء وإنشاء مستشفى جديد، ومعاناة المراكز الطبية بدائرة الشرابية من نقص عدد الأجهزة الطبية والأدوات الطبية، وطلب إحاطة بشأن عدم تدبير المخصصات والاعتمادات المالية اللازمة والكافية لإنشاء مستشفى حلوان العام، وطلب إحاطة بشأن إعادة تشغيل مبنى شكري (مبنى ب) بمستشفى منشية البكري العام.

وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف اجتماعا اليوم الأحد، لاستمرار نظر مشروع القانون المقدم من النائب رياض عبدالستار، و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن إنشاء نقابة للإنشاد الديني.

من جانبها، تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان بشأن ما يحدث من جراء توقف العمل بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام وما تبعه من ضياع لحقوق العاملين نتيجة توزيعهم بشكل غير قانوني على قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام.