شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. صناعة البرلمان تناقش أسباب ضعف صناعة الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين صباح اليوم، الأول لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب سمير البطيخى، أحمد همام، محمود الضبع، بلال النحال، بشأن مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، مع بيان أسباب ضعف صناعة الغزل والنسيج بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والخسائر التى تلحق بشركتى سيتا وفيستيا بمحافظة الإسكندرية، مع بيان خطة تطوير مصانع قنا للغزل والنسيج.

وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى، اليوم الأحد، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب سعد الجمال، قاسم فرج، رضوان الزياتى، بشأن الأسباب التى أدت إلى توقف التطوير بمصنع الحديد والصلب بحلوان، ومدى عزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية تحويل نشاط الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبى زعبل من نشاط صناعى إلى سكنى فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة إلى دعم الصناعة.

فيما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية ، كما تناقش اللجنة فى نفس اليوم طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ثروت سويلم، والدكتور فتحى ندا والدكتور مكرم رضوان، وجمال آدم، فيما يخص التعليم العالى.

وتعقد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة توصيات اللجنة عن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018-2019، اجتماعا الأحد المقبل، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018-2019 فيما يخص موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها عن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018-2019 فيما يخص موازنة وزارة الصحة والسكان.