انطوان نصرالله: مشكلتنا ليست فقط مشكلة نظام وانما ببعض رجال حكمونا بغفلة من الزمن

اشار المحامي انطوان نصرالله الى ان المفلس اختلف مغ الجوعان، وانطلقت ألسنة السوء وشهود الزور بصب الزيت على النار، تضرر العهد وطارت الحكومة.
واعتبر نصرالله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ان مشكلتنا ليست فقط مشكلة نظام، وانما ببعض رجال حكمونا بغفلة من الزمن.
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