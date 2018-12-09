انطوان نصرالله: مشكلتنا ليست فقط مشكلة نظام وانما ببعض رجال حكمونا بغفلة من الزمن

اشار المحامي ​انطوان نصرالله​ الى ان المفلس اختلف مغ الجوعان، وانطلقت ألسنة السوء و​شهود الزور​ بصب الزيت على النار، تضرر العهد وطارت الحكومة.

واعتبر نصرالله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ان مشكلتنا ليست فقط مشكلة نظام، وانما ببعض رجال حكمونا بغفلة من الزمن.