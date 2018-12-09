قصيفي تلقى اتصالا من بري مهنئا

اشارت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان الى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتصل برئيس لائحة الوحدة النقابية الفائز الأول بانتخابات نقابة محرري الصحافة اللبنانية الزميل قصيفي، مهنئا ومتمنيا له التوفيق والنجاح ومجلس النقابة الجديد من أجل تحقيق طموحات الصحافيين والإعلاميين.
واوضح البيان ان الزميل قصيفي شكر بري على اتصاله واهتمامه، متمنيا قيام تعاون وثيق مع رئاسة المجلس من أجل سن قوانين تعزز الحريات الاعلامية، وتساعد الصحافيين والإعلاميين على مواجهة الضائقة التي تعصف بقطاع الإعلام عموما والصحافة الورقية خصوصا من خلال سلة من الحوافز التي تطمئنهم الى غدهم.
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